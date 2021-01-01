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    • 01.01.2021 18:37
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    • 01.01.2021 18:37
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    ? ? Sorularının yanıtı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV’nin yeni dizisi Akıncı için bu akşam yayınlanacak, heyecan dolu geri sayım başladı ve oyuncularının hayatları da merak konusu oldu. Bu noktada konusu ve oyuncularıyla daha başlamadan büyük ilgi gören Akıncı dizisinde Didem karakterini canlandıracak olan Deren Talu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Akıncı Didem kimdir? Deren Talu kaç yaşında ve nereli?

    Akıncı Didem kimdir? Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Didem karakterini canlandıran Deren Talu ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    DEREN TALU KİMDİR?

    Deren Talu, Kasım 1996 yılında Abd'de dünyaya geldi. Deren Talu, manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir. Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.

    ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NEDİR?

    Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

    AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.
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