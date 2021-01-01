Akıncı Didem kimdir? Deren Talu kaç yaşında ve nereli?

Akıncı Didem kimdir? Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Didem karakterini canlandıran Deren Talu ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.