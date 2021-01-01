Londra'da Central School of St. Martins'de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, moda haftalarında da yer aldı. Editörlere asistanlık da yapan Taşpınar, eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.



Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı'nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırdı.

Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır.