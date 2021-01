ALEXANDER WANG KİMDİR?

Alexander Wang, 26 Aralık 1983 yılında San Francisco, Kaliforniya, ABD'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Harker Okulu'nda bitirdi. Liseyi Drew Okulu'nda tamamladı. 2005 yılında New York'da Parsons The New School For Design okulundan mezun olmuştur.

Çin kökenli Amikalı moda tasarımcısıdır. İlk koleksiyonunu kardeşinin düğününde 15 yaşında iken tanıttı. 2002 yılında New York'un en prestijli tasarım okulu Parsons School of Design'da okumakta iken eğitimini dondurarak Marc Jacobs, Derek Lam, Teen Vogue ve Amerikan Vogue'u gibi sektör devleriyle çalışmaya başladı.

2004 yılında çıkardığı ilk unisex koleksiyonunda ailesinin emeği büyük. Abisinin finans danışmanlığını üstlendiği, ablasının hukuk alanında destek verdiği ve aile bağlantılarıyla Çin'de gerçekleştirilen üretim süreci sayesinde, tam iki sene sonra 2006 yılında New York Moda Haftası kapsamında Sonbahar-Kış 2007 kadın koleksiyonunu tanıtan Alexander Wang'in Anna Wintour'un keşif radarına girmesiyle, 20 bin dolarlık Vogue-CFDA Fashion Fund ödülünü kazanması, tasarımcının kariyerinin dönüm noktası olmuştur.

2008 yılında ilk resmi kadın giyim koleksiyonunu tüm dünyaya sundu. Daha sonrasında kadın giyimiyle yetinmeyen Wang, erkekleri giydirmede de başarılı oldu. Alexander Wang genç yaşına rağmen kendi markasını tüm dünyada bilenen bir marka haline getirdi.

2009 yılında, İsviçre Tekstil Ödülü'nün sahibi oldu.

Alexander Wang'ın ilk mağazası, 17 Şubat 2011 yılında, New York'da SoHo, Aşağı Manhattan'da açıldı.

2011 yılında "T by Alexander Wang" markasıyla çıkardığı erkek koleksiyonuyla da GQ tarafından en iyi erkek tasarımcı seçildi.

2012 yılının 30 Kasımda modacı Nicolas Ghesquière'nin ayrılmasından sonra Parisli moda evi Balenciaga'nın yeni kreatif direktörü oldu. 31 Temmuz 2015 yılında Balenciaga'dan ayrıldı.

2014 yılında İsveç merkezli moda perakendecisi H & M için bir koleksiyon hazırladı.