Mooney ilk olarak isim vermedi ancak daha sonra baskılara dayanamadı ve bu kişinin Alexander Wang olduğunu açıkladı. Mooney'in açıklamalarına destek çığ gibi büyürken, dünyanın dört bir yanından da benzer itiraflar gelmeye başladı.

Wang hakkında iddialarda bulunan bir diğer model ise şu ifadeleri kullandı "Alexander Wang bu anlattığın şeylerle bilinen birisi. Trans birey olan bir arkadaşım after party için limuzine binmiş ve onlara su verilmiş, Wang de hepsini bitirmeleri için ısrar etmiş. Daha sonra bunun molly water (MDMA'li su) olduğunu anlamışlar..."

Şu anda sosyal medya üzerinden Alexander Wang markasına boykot çağrıları yapılırken, ünlü tasarımcının cephesinden henüz hiçbir yanıt gelmedi. Wang'in sessizliği hayra alamet değil. Hollywood'da Jeffrey Eppstein, Harvey Weinstein, Bill Cosby gibi korkunç vakaların Covid kadar yaygın olmasına da artık şaşırmıyorum. Bilmediğimiz daha ne olaylar vardır, kimlerin canı yanmıştır…