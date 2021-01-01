Ünlü modacı erkek mankenleri tacizle suçlandı ve moda dünyasını şoke etti. Tayvan asıllı ABD'li moda tasarımcısı Alexander Wang ile ilgili erkekler ve translara cinsel taciz iddiaları doğru mu, kim neler söyledi? Sosyal medyadan yapılan Alexander Wang taciz iddialarına yönelik paylaşımlar oldukça dikkat çekti. Ünlü modacı Alexander Wang'dan ise henüz bir yanıt gelmedi. İşte o iddialar…
İŞTE İDDİALAR...
Bahsedilen isim bu kadar güçlü olunca taciz suçlamaları da oldukça ses getirdi. İddialar Owen Mooney adında bir modelin 2017 yılında yaşanan bir olayı TikTok hesabında anlatması ile başladı. Mooney, yayınladığı videoda, "2017 yılında New York'ta bir gece kulübündeydik. Arkadaşlarımdan uzaktaydım ve o kadar kalabalıktı ki kimse hareket edemiyordu. Yanımda duran birisi de hareket edemiyor oluşumuzdan yararlandı ve önce bacağımı okşamaya başladı daha sonra kalçama dokundu. Ben şoka girdiğim için dondum kaldım, daha sonra kim olduğuna bakmak için döndüm ve gördüğüm kişi oldukça ünlü bir moda tasarımcısıydı" dedi.
Mooney ilk olarak isim vermedi ancak daha sonra baskılara dayanamadı ve bu kişinin Alexander Wang olduğunu açıkladı. Mooney'in açıklamalarına destek çığ gibi büyürken, dünyanın dört bir yanından da benzer itiraflar gelmeye başladı.
Wang hakkında iddialarda bulunan bir diğer model ise şu ifadeleri kullandı "Alexander Wang bu anlattığın şeylerle bilinen birisi. Trans birey olan bir arkadaşım after party için limuzine binmiş ve onlara su verilmiş, Wang de hepsini bitirmeleri için ısrar etmiş. Daha sonra bunun molly water (MDMA'li su) olduğunu anlamışlar..."
Şu anda sosyal medya üzerinden Alexander Wang markasına boykot çağrıları yapılırken, ünlü tasarımcının cephesinden henüz hiçbir yanıt gelmedi. Wang'in sessizliği hayra alamet değil. Hollywood'da Jeffrey Eppstein, Harvey Weinstein, Bill Cosby gibi korkunç vakaların Covid kadar yaygın olmasına da artık şaşırmıyorum. Bilmediğimiz daha ne olaylar vardır, kimlerin canı yanmıştır…
ALEXANDER WANG KİMDİR?
Alexander Wang, 26 Aralık 1983 yılında San Francisco, Kaliforniya, ABD'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Harker Okulu'nda bitirdi. Liseyi Drew Okulu'nda tamamladı. 2005 yılında New York'da Parsons The New School For Design okulundan mezun olmuştur.
Çin kökenli Amikalı moda tasarımcısıdır. İlk koleksiyonunu kardeşinin düğününde 15 yaşında iken tanıttı. 2002 yılında New York'un en prestijli tasarım okulu Parsons School of Design'da okumakta iken eğitimini dondurarak Marc Jacobs, Derek Lam, Teen Vogue ve Amerikan Vogue'u gibi sektör devleriyle çalışmaya başladı.
2004 yılında çıkardığı ilk unisex koleksiyonunda ailesinin emeği büyük. Abisinin finans danışmanlığını üstlendiği, ablasının hukuk alanında destek verdiği ve aile bağlantılarıyla Çin'de gerçekleştirilen üretim süreci sayesinde, tam iki sene sonra 2006 yılında New York Moda Haftası kapsamında Sonbahar-Kış 2007 kadın koleksiyonunu tanıtan Alexander Wang'in Anna Wintour'un keşif radarına girmesiyle, 20 bin dolarlık Vogue-CFDA Fashion Fund ödülünü kazanması, tasarımcının kariyerinin dönüm noktası olmuştur.
2008 yılında ilk resmi kadın giyim koleksiyonunu tüm dünyaya sundu. Daha sonrasında kadın giyimiyle yetinmeyen Wang, erkekleri giydirmede de başarılı oldu. Alexander Wang genç yaşına rağmen kendi markasını tüm dünyada bilenen bir marka haline getirdi.
2009 yılında, İsviçre Tekstil Ödülü'nün sahibi oldu.
Alexander Wang'ın ilk mağazası, 17 Şubat 2011 yılında, New York'da SoHo, Aşağı Manhattan'da açıldı.
2011 yılında "T by Alexander Wang" markasıyla çıkardığı erkek koleksiyonuyla da GQ tarafından en iyi erkek tasarımcı seçildi.
2012 yılının 30 Kasımda modacı Nicolas Ghesquière'nin ayrılmasından sonra Parisli moda evi Balenciaga'nın yeni kreatif direktörü oldu. 31 Temmuz 2015 yılında Balenciaga'dan ayrıldı.
2014 yılında İsveç merkezli moda perakendecisi H & M için bir koleksiyon hazırladı.