Payitaht Abdülhamid dizisinde bu hafta Selim Paşa'nın ihanetiyle herkes büyük bir şok yaşadı. Mason paşanın ortaya çıkışıyla birlikte heyecan iyice arttı. Yeni bölümde Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltti. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir aldı. Bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 133. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. İşte yeni bölüm fragmanı
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso'nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir.
Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltir. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir alır.
Saliha'nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime'nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha'yı uyarır. Naime'nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer.
Fatma kardeşinin hala Stefano'yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano'nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.
Tüm Paşaların postaneye gelmesi ile işler iyice karışır. Abdülhamid, Mason Paşa kim sorusunun cevabını Manyas'a oynadığı oyunla alacağına emindir.
Selanik'e Mason toplantısına Mason Paşayı ulaştırma çabasında olan Manyas'a bir oyun daha kurulur. Saraydan uzak bir hayat geçiren, hafiyelikte oldukça mahir Şehzade Ahmet Nuri Efendi artık devrededir.
Büyük loca olarak ilk toplantılarını gerçekleştirmek isteyen Masonlar bu toplantıda yüzlerini birbirilerine de ifşa edeceklerdir. Mason Paşa'nın güzergahını elde etmek isteyen Ahmet Nuri Efendi'yi türlü zorluklar bekler.
Mahmut Paşa ise üvey ablası Sabuha'nın mirasını almakta kararlıdır. Miras için önündeki tek engel olan yeğeni Kani'ye oyunlar oynamaya devam eder. Karekin kardeşi Armen'in ölümü üzere Eşref'ten intikam almanın peşine düşer. Söğütlü ve Nadir Efendi ile beraber karşı plan yapan Eşref Aziz'i Karekin'le büyük hesaplaşma beklemektedir.
Saliha Emsal'in araştırmaları sonucu yemek davetine niye kimsenin gelmediğini öğrenir. Naime'yle bir kez daha iyi niyetle konuşur. Zekiye ve Fatma da Naime ve Aliye'nin yaptıkları tertiplerden rahatsızdırlar. İkisiyle de konuşmaları fayda etmez.
Abdülhamid'in gözünde Saliha'yı küçük düşürmek için yeni bir tertip hazırlamışlardır. Ancak bu kez hazırladıkları tertip Saliha kadar Abdülhamid'in de canını yakacaktır.