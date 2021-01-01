Saliha Emsal'in araştırmaları sonucu yemek davetine niye kimsenin gelmediğini öğrenir. Naime'yle bir kez daha iyi niyetle konuşur. Zekiye ve Fatma da Naime ve Aliye'nin yaptıkları tertiplerden rahatsızdırlar. İkisiyle de konuşmaları fayda etmez.