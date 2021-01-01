Arka Sokaklar bugün var mı, neden yok? Kanal D ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi Kanal D yayın akışında yer almıyor. Bu bağlamda izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak ATV yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yılbaşı nedeniyle bu akşam Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Arka Sokaklar 8 Ocak Cuma günü izleyici karşısında olacak.