Çilingir'in adamları tarafından aranan Doğu ise kendini bilerek yakalatarak Cihangir'i öldürmek için plan yaptı ancak tuzağı fark eden Cihangir, Doğu'yu öldürme emri verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada Doğu tek başına Cihangir'in adamlarına saldırırken, kalan son kurşunuyla da kendi canını almaya karar verdi. Onu ölümden son anda kurtaran ise Ramo oldu.