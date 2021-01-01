Akıncı Lukas kimdir? Ercü Turan kaç yaşında ve nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Lukas karakterini canlandıran Ercü Turan ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.