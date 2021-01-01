Akıncı Lukas kimdir? Ercü Turan kaç yaşında ve nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Dikkat çeken oyunculardan biri olan Lukas karakterini canlandıran Ercü Turan ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
ERCÜ TURAN KİMDİR?
Ercü Turan 1978 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir.
1996 yılında Gurbetçiler isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Daha sonra Güzel Günler, Yılan Hikayesi, Gülbeyaz, Hürrem Sultan, Hayalet, Zümrüt, Dolunay, Doktorlar, Goncakaranfil, Yıldızlar Savaşı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Ayakta Kal, Çılgın Dersane Kampta, Yaşanmış Biriyim, Ayaz, Muhalif Başkan, Sana Bir Sır Vereceğim ve Poyraz Karayel gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.
Olya Vishniakova Turan ile evlidir.
ATV'NİN YENİ DİZİSİ AKINCI KONUSU NE?
Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor.
AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleşmektedir. Ayrıca dizi film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer alıyor.