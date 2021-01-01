Doya Doya Moda haftanın birincisi belli oldu, altın kolyeyi boynuna taktı. Konuk olarak Lerzan Mutlu'nun katıldığı yarışmada herkes çok eğlendi. Eleme esnasında ise üzücü anlar yaşandı, gözyaşlarına hakim olamayan yarışmacılar ve jüriler izleyicilere de duygusal anlar yaşattı. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada Doya Doya Moda yarışmasında neler yaşandığını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 1 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?
1 OCAK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 26
Ceren: 26
Birben: 22
Sabiha: 19
Bahar: 14
Rabia: 13
Ayşegül: 25
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta elenen isim Sabiha oldu.
DOYA DOYA MODA AYŞEGÜL KİMDİR?
Doya Doya Moda programının ikinci sezonuna yeni dahil olan Ayşegül Toptaş 1992 yılında Denizli'de doğdu. Modanın alışılmışın dışındaki uyum hali olduğunu vurgulayan Ayşegül Toptaş, bu uyumu göstermek için yarışmaya dahil olduğunu dile getiriyor.
KONUK LERZAN MUTLU KİMDİR?
Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde dünyaya geldi. Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.