Doya Doya Moda haftanın birincisi belli oldu, altın kolyeyi boynuna taktı. Konuk olarak Lerzan Mutlu'nun katıldığı yarışmada herkes çok eğlendi. Eleme esnasında ise üzücü anlar yaşandı, gözyaşlarına hakim olamayan yarışmacılar ve jüriler izleyicilere de duygusal anlar yaşattı. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada Doya Doya Moda yarışmasında neler yaşandığını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 1 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?