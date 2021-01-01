Akıncı Nergis kimdir? Büşra Develi kaç yaşında ve nereli? Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Akıncı dizisine dair bilgiler merakla araştırılırken bir yandan da oyuncuları hakkındaki detaylar gündem konusu oldu. Akıncı Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi hakkındaki bilgileri derledik.
BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?
Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınan, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Büşra Develi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğretimini tamamlamıştır.
Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geçen Büşra Develi; Hadi Be Oğlum, Ayla, Fi Çi Pi, Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi projelerde yer almıştır.
Son olarak Karakomik Filmler 2 sinema filminde rol alan Büşra Develi, 1.78 metre boyunda ve Başak burcudur.
Rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Karakomik Filmler 2 (Meral) (Sinema Filmi)
2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (Eleni) (TV Dizisi)
2018 – Arada (Lara) (Sinema Filmi)
2018 – Hadi Be Oğlum (Leyla) (Sinema Filmi)
2017-2018 – Fi (Kara Bilge) (İnternet Dizisi)
2017 – Bitmiş Aşklar Müzesi (Kısa Film)
2017 – Ayla (Nimet) (Sinema Filmi)
2016 – Tatlı İntikam (Rüzgar) (TV Dizisi)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Selin) (TV Dizisi)