Akıncı Nergis kimdir? Büşra Develi kaç yaşında ve nereli? Yılın ilk dizisi Akıncı bu akşam ATV'de yayınlanacak. Tanıtımlarıyla oldukça dikkat çeken ve konusu oyuncularıyla ön plana çıkan dizi şimdiden izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Akıncı dizisine dair bilgiler merakla araştırılırken bir yandan da oyuncuları hakkındaki detaylar gündem konusu oldu. Akıncı Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi hakkındaki bilgileri derledik.