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    • 01.01.2021 20:51
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    Akıncı 1. bölüm canlı izle! ile Akıncı yeni bölüm canlı izle

    Akıncı 1. bölüm canlı izle! ile Akıncı yeni bölüm canlı izle seçeneği bu akşam çok araştırılanlar arasında yer aldı. ATV'nin bir süredir heyecanla beklenen Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisine 'merhaba' diyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla çok konuşulan dizi cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Dizinin ilk bölümünde yaşanan gelişmeler milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. İşte Akıncı 1. bölüm canlı izleme seçeneği...

    AKINCI 1. bölüm canlı izle!

    Akıncı 1. bölüm canlı izle! ile Akıncı yeni bölüm canlı izle seçeneği bugün arama motorları üzerinden çok araştırılan konulardan birisi oldu. Cuma akşamlarına damgasını vuracak Akıncı dizisi bugün saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Heyecan dolu tanıtımlarıyla ön plana çıkan dizide yaşanan olaylar milyonların kısa sürede dikkatini çekmeyi başardı. İşte dizinin ilk bölümünde yaşanacak olaylar...

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    AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

    NERGİS EMİROĞLU AKINCI'NIN PEŞİNDE

    Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

    AKINCI BAĞLANTILARI ARAŞTIRIYOR

    Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

    KOMİSER CÜNEYT İSTANBUL'A GELİYOR

    Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

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