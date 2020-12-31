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    • 31.12.2020 19:50
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    • 31.12.2020 19:50
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    ? Başarılı ve ünlü oyuncu zaman zamna gündeme geliyor, özellikle son zamanlarda Masumlar Apartmanı’ndaki oyunculuğu ile dikkat çekiyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile bu akşam TV8’de ekrana gelecek. Konuk olan ve şarkı seslendiren kişilerden biri de Ezgi Mola oldu. Peki , , ?

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    O Ses Türkiye Ezgi Mola kimdir?

    O Ses Türkiye Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan Veda, Maide'nin Altın Günü gibi filmlerdeki usta oyunculuğu ile hafızalara kazınan Ezgi Mola'nın hayatına dair bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    EZGİ MOLA KİMDİR?

    Mercan Ezgi Mola (d. 29 Mart 1983, İstanbul), tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu. İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

    Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında bazı markaların reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren bir markanın diş macunu reklamlarında rol almaya başlamıştır.

    Film

    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
    Aydede (2018) - Rabia
    Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike
    Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
    Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
    Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül
    Soğuk (2013) - Boncuk
    Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
    Celal ile Ceren (2013) - Ceren
    Pazarları Hiç Sevmem (2012)
    Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
    Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
    Veda (2010) - Latife Hanım
    Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
    Organize İşler (2005) - Berrak

    Dizi

    Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]
    Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
    Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal
    Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
    Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
    Sınıf (2008) - Esra
    Kolay Gelsin (2008) - Kezo
    Senden Başka (2007) - Hayriye
    Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
    Görünmez Adam (2004)
    Sevinçli Haller (2004)
    Sultan Makamı (2003) - Seda
    Unutma Beni (2002) - Seda
    Karate Can (2000)
    Sahne gösterisi


    Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.
    Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT
    Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM
    Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM
    Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM
    Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM
    Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM
    Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM
    Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM
    Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT
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