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    • Magazin
    • 31.12.2020 19:43
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    • 31.12.2020 19:43
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile bu akşam TV8’de ekrana gelecek. Konuk olan ve şarkı seslendiren kişilerden biri de Survivor 2020 şampiyonu oldu. Bunu gören izleyiciler , , ? Sorularına yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    O Ses Türkiye Cemal Can Canseven kimdir?

    O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılarak şarkı seslendiren ve eğlenceli konuşmaları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan Cemal Can Canseven'ın hayatı hakkındaki bilgiler gündemde araştırma konusu oldu. İşte O Ses Türkiye Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları…

    CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

    İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

    Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

    Sosyal medyanın fenomen isimlerinden olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020'nin şampiyonu olmuştur.
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