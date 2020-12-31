O Ses Türkiye yılbaşı özel programı bugün TV8'de yayınlanacak ve açıklanan konukların hayatların merak konusu oldu. İzleyiciler gündemde sıkça O Ses Türkiye Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularına yanıt arıyor. Oynadığı dizilerden hafızalara kazınan Hande Erçel'in hayatına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya gelmiştir. Hande Erçel, 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.
Oyunculuk hayatına 2013 yılında "Çalıkuşu" isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide "Zahide" karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.
HANDE ERÇEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:
2020- Sen Çal Kapımı (TV Dizisi)
2019 – Azize (Azize) (TV Dizisi)
2019 – Halka (Müjde) (TV Dizisi)
2017 – Siyah İnci (Hazal) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Hayat) (TV Dizisi)
2015-2016 – Güneşin Kızları (Selin) (TV Dizisi)
2014 – Hayat Ağacı (Selen) (TV Dizisi)
2014 – Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem) (Sinema Filmi)
2013 – Çalıkuşu (Zahide) (TV Dizisi)