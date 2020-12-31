Doya Doya Moda birincisi belli oldu, izlemeyi kaçıranlar ise merakla yarışmacıların kaç puan aldığını araştırmaya başladı. Haftanın finalinden bir gün önce heyecanın dorukta olduğu Doya Doya Moda yarışmasında bugün konuk olarak Linet vardı ve hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça eğlendirdi. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 31 Aralık Perşembe Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
31 ARALIK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 16
Ceren: 17
Birben: 18
Sabiha: 9
Bahar: 12
Rabia: 17
Ayşegül: 15
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
KONUK OLAN LİNET KİMDİR?
Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.
2003 yılında İsrail'de "Different Woman" adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmıştır.
2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da "Paylaşmak İstiyorum" adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.