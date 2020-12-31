Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Emel Müftüoğlu kim?

İstanbul Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nü bitirdi. Profesyonel müzik hayatına 1985 yılında Güneş Gazetesinin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak başladı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel- Erdal ikilisi, 1985 yılında "Sevmek Öyle Bir Şey" ve 1988 "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı. Emel'in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Emel Müftüoğlu ilk olarak 1991 yılında Star TV'de yayınlanan yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı "Şen Dullar" adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesini ise 1995 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği "Bay E" filminde yaptı.