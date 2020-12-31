Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusu izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova bu akşam ATV yayın akışında yer almadı. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık ATV yayın akışında neler var? İşte o soruların yanıtları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yılbaşı nedeniyle bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı yayınlanacak. Bir Zamanlar Çukurova 7 Ocak Perşembe günü izleyici karşısında olacak.