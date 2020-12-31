2020 yılbaşı TV8 yayın akışı! TV8'de bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak TV8 yayın akışı... 31 Aralık yılbaşı TV 8 yayın akışında neler var vatandaşlar merak ediyor? 2020'nin bitimi için geri sayım devam ederken, yılbaşı evde karşılanacağı için herkes televizyon kanallarının yayın akışında neler var öğrenmek istiyor. 31 Aralık 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. 2021 yılbaşı TV8 yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak TV8 yayın akışında yer alan programlar
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:30 Kırmızı Oda
09:30 Masterchef Türkiye 2020
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
19:30 O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
TV8 ekranlarında 31 Aralık Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programında birbirinden özel ve eğlenceli konuklar sahne alacak. Peki, O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel konukları kimler oldu? İşte, 31 Aralık TV8 yayın akışı ve yılbaşı özel programı konukları.
O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER OLDU?
Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç, Hakan Çalhanoğlu
O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI ÖZEL JÜRİSİNDE KİMLER OLACAK?
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk'ten oluşacak.
O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak!