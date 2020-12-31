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    • 31.12.2020 10:22
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    • 31.12.2020 10:22
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    2020 yılbaşı yayın akışı! TV8'de bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak ı

    2021 yılbaşı  yayın akışı... Koronavirüs sebebiyle yeni yıl kutlamaları yapılmayacağı için birçok insan evde yılbaşı akşamı izlenecek programları araştırıyor. ında hangi programlar var sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Gün içerisinde televizyonda yayınlanacak olanları merak edenler bu nedenle 2020 yılbaşı TV8 yayın akışında hangi programlar var sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar, O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programında hangi konukların yer aldığını sorgulamaya başladı.  Peki, 2021 yılbaşına özel TV8'de bugün neler olacak? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel konukları kimler oldu?İşte 31 Aralık-1 Ocak TV8 yayın akışı...

    TV8'de bugün hangi programlar var?

    2020 yılbaşı TV8 yayın akışı! TV8'de bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak TV8 yayın akışı... 31 Aralık yılbaşı TV 8 yayın akışında neler var vatandaşlar merak ediyor? 2020'nin bitimi için geri sayım devam ederken, yılbaşı evde karşılanacağı için herkes televizyon kanallarının yayın akışında neler var öğrenmek istiyor. 31 Aralık 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. 2021 yılbaşı TV8 yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak TV8 yayın akışında yer alan programlar

    Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

    TV8 YAYIN AKIŞI

    00:15 Kırmızı Oda

    02:30 Doya Doya Moda

    04:30 8x8

    05:15 Bilginiz Olsun

    06:00 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Oynat Bakalım

    08:30 Kırmızı Oda

    09:30 Masterchef Türkiye 2020

    11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    14:15 Doya Doya Moda

    19:30 O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı

    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    TV8 ekranlarında 31 Aralık Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programında birbirinden özel ve eğlenceli konuklar sahne alacak. Peki, O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel konukları kimler oldu? İşte, 31 Aralık TV8 yayın akışı ve yılbaşı özel programı konukları.

    O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER OLDU?

    Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç, Hakan Çalhanoğlu

    O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI ÖZEL JÜRİSİNDE KİMLER OLACAK?

    Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk'ten oluşacak.

    O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak!
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    Haberler Magazin 2020 yılbaşı TV8 yayın akışı! TV8'de bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak TV8 yayın akışı