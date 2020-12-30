Oyunculuğu ve güzelliği ile herkes büyüleyen Melike İpek Yalova, şöhret basamaklarını hızla çıkarken özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı hakkındaki şaşırtıcı bilgiler...