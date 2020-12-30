Doya Doya Moda birincisi belli oldu, izlemeyi kaçıranlar ise merakla yarışmacıların kaç puan aldığını araştırmaya başladı. Doya Doya Moda yarışmasında bugün konuk olarak Ivana Sert vardı, yorumlarını yaptı ve puanlarını verdi. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 30 Aralık Çarşamba Doya Doya Moda puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.
30 ARALIK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 16
Ceren: 7
Birben: 10
Sabiha: 9
Bahar: 14
Rabia: 15
Ayşegül: 6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. ... Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında. 1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden. İddialı bir yarışmacı olan Rabia, ikinci sezonda en iyi giyinen yarışmacı olacağını ifade ediyor.