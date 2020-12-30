Doya Doya Moda birincisi belli oldu, izlemeyi kaçıranlar ise merakla yarışmacıların kaç puan aldığını araştırmaya başladı. Doya Doya Moda yarışmasında bugün konuk olarak Ivana Sert vardı, yorumlarını yaptı ve puanlarını verdi. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 30 Aralık Çarşamba Doya Doya Moda puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.