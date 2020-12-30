Perşembe günleri TRT 1 ekranlarında izleyicileri tarafından merakla takip edilen Kalk Gidelim dizisiyle alakalı ortaya atılan final iddiaları doğru çıktı. Yaşanan son gelişme ve diziyle ilgili alınan karar izleyicilerini üzecek. Başrollerinde Ufuk Özkan,Mehtap Bayri, Erkan Sever, Beyazıt Gülercan, Ayça Varlıer ve Yıldız Kültür gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı konuşuluyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Hekim ve Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting almasının dizinin sonunu getirdiği iddialar arasındaki yerini aldı. Şimdi gözler dizinin yerine hangi yapımın geleceğinde.

YARIN AKŞAM FİNAL YAPIYOR

Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Yıldız Kültür ve Beyazıt Gülercan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi yarın akşam final yapıyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor, Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting alması dizinin fişini çektiren etkenlerden olduğu tahmin ediliyor.