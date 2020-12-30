Bir Başkadır dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Gözler yeni sezonla ilgili Netflix'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. 2. sezonda senaryoya dahil olacak isimlerle heyecan iyice artacak. Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte son gelişmeler...

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından belli olacak.