





PIERRE CARDIN NEDEN ÖLDÜ?

Pierre Cardin'in ölüm nedeni hakkında ailesi henüz bir açıklama yapmadı.





PIERRE CARDIN KİMDİR?

Giyim ve mimariye olan ilgisi çocuk yaşta başlayan Pierre Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı buldu.