

"Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetmierim yapılacak. Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunuda atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..."

Seren Serengil korkutan açıklaması sonrası gelen yorumlara da isyan etti.

ASILSIZ BİR SÜRÜ İDDİA VE ÇİRKİNLİKLER... EMİNİYET İŞE EL ATTI

Seren Serengil "Sevgili takipçilerim, sevenlerim, benim hakkımda asılsız bir sürü iddia ve çirkinlikler yazan iftiralar atan bir grup kadın var bunları az çok kimler biliyorsunuz... bunlar bir olup işleri güçleri olmadığından her gün bir şeyler üretiyorlar. Bunlardan bir tanesinin bir gazeteden kovulma nedeni bu iftiralar ve tehditlerdir. Hala bunları fake hesaplardan yapmaya devam etmektedir. Bunlar bir örgüt olarak birlikte hareketlerine devam etmektedirler.

Bunların sayfaları birbirleriyle olan bağlantıları birlikte hareket edip iftiralar attıkları tarafımızdan bilinmekteydi. Ancak ispat süreci uzun sürüyor ip adresleri yurtdışı olduğundan biz yarın bu kişilerin adlarıyla ve bunların benle uğraşma nedenleriyle savcılığa şahıslara şikayette bulunacağız. Bu tür yalan ve iftiraları tanıdıkları basın mensuplarına da yazdırıyorlar. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. İtibar etmeyiniz... Biraz daha yazmalarını bekledik. Bugün itibarıyla emniyet işe el attı." dedi.