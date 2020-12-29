Son dakika haberi... Dünyaca ünlü modacı Pierre Cardin, 98 yaşında hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Pierre Cardin kimdir sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Arama motorlarında ünlü modacının hayatı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Pierre Cardin kimdir? Pierre Cardin kaç yaşında, nereli ve neden öldü? İşte hayatına dair detaylar...

PİERRE CARDİN KİMDİR?

Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922'de dünyaya geldi. İtalyan asıllı Fransız modacıdır. Giyim ve mimariye olan ilgisi çocuk yaşta başlayan Pierre Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı.

İşte Pierre Cardin'in hayatına dair detaylı bilgi;