EDHO 178. bölüm tek parça izle! ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmakta. Yeni bölümde Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin içindeki asıl hain ortaya çıktı. Tipi'nin infazına gönlü razı olmayan Hızır ise masaya gelip 14. kuralı hatırlatarak kendisinin infaz edilmesi gerektiğini söyledi. İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozdu. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak istedi. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep etti. İşte EDHO son bölüm izleme seçeneği

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.