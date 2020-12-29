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    • 30.12.2020 00:14
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    178. bölüm tek parça izle! ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

    178. bölüm tek parça izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği hakkında araştırmalar artış gösterdi. Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam hain ortaya çıktı ve Tipi'nin infazını Hızır son anda engelledi. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli'nin haini ortaya çıkarmak için yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi oldu. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu. İşte EDHO 178. bölüm izleme linki

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm izle!

    EDHO 178. bölüm tek parça izle! ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmakta. Yeni bölümde Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin içindeki asıl hain ortaya çıktı. Tipi'nin infazına gönlü razı olmayan Hızır ise masaya gelip 14. kuralı hatırlatarak kendisinin infaz edilmesi gerektiğini söyledi. İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozdu. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak istedi. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep etti. İşte EDHO son bölüm izleme seçeneği

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    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

    İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

    YAMANLARIN HAİN PLANI

    Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

    HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

    Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

    FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

    Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

    İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?

    Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

    EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR

    Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

    CEYLAN KİME SIKACAK?

    Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
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    Haberler Magazin EDHO 178. bölüm tek parça izle! ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle