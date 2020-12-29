Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu Neşeli Hayat filminin konusu nedir? Neşeli Hayat oyuncuları kimler? Komedi türündeki filmleri sevenlerin keyifle izleyeceği, ailecek seyredilebilen ve güldürecek olan Neşeli Hayat filmi vizyona girdiği 2009 yılında ilgiyle izlenmişti. Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film hakkındaki bilgileri derledik.
NEŞELİ HAYAT KONUSU NEDİR?
Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatmaktadır. Neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramını anlatıyor.
Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir!
NEŞELİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?
Neşeli Hayat filminin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Sinan Bengier ve Rıza Akın yer alıyor.
NEŞELİ HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?
Neşeli Hayat, kış aylarında İstinye Park ve Reşitpaşa mahallesi ile İstanbul'un çeşitli mekânlarında çekildi.
BÜŞRA PEKİN KİMDİR?
Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi nedeniyle gittikleri Suudi Arabistan'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Annesi Ankaralı, babası iseİstanbulludur. Çocukluğu, doğum yeri olan Suudi Arabistan'la İzmir arasında geçti. 5 yaşında İzmir'e yerleştiler. Yaşar Neng Koleji'nde okudu, okul kapatılınca lise eğitimini lise son sınıfı ABD. Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Mezuniyeti sonucunda İzmir'e dönerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünde eğitim almaya başladı.
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul'a yerleşti ve BKMAtölye Oyuncularına katıldı.
Yaptığı işler arasında "Bir Demet Tiyatro", "En Son Babalar Duyar", "Kutsal Damacana" bulunan ve "Ağır Roman", "III. Richard", "Cadı Kazanı", "Selvi Boylum Al Yazmalım" oyunlarında oynadı.
Dizi filmlerin haricinde sinema hayatına 2007 yılında çekilen "Kutsal Damacana" adlı sinema ile başlarken Şafak Sezer, Settar Tanrıöğen, Yıldırım Memişoğlu,Ersin Korkut, Eyşan Özhim, Erdal Tosun ile birlikte rol aldı.
2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen "Hadi İnşallah" adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın,Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.
Büşra Pekin, 2014 yılında başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Sinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü'nün oynadığı "Kardeş Payı" dizisinde konuk oyuncu oldu.
1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.