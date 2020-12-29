Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Hande Acar'ın oturduğu yarışmada günün en yüksek ve en düşük puanlarına hangi yarışmacılar aldı? Doya Doya Moda yarışmasında bugün konuk olarak Doğuş Çabakçor vardı yorumlarını yaptı ve puanlarını verdi. 42 ve üstü beden yarışmacıların stillerini yansıttığı yarışmada Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 29 Aralık Salı Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor
29 ARALIK SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:
Ceren:
Birben:
Sabiha:
Bahar:
Rabia:
Ayşegül:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme olmadı
DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR?
Doğuş Çabakçor, 5 Mart 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve son olarak Fen Lisesinden mezun olan Çabakçor Lisans Eğitimini İşletme Bölümü'nde tamamladı. Doğuş Çabakçor günümüzde hem Dj'lik yapmakta hem de Youtube'da açtığı kanalda video paylaşımında bulunmaktadır. Türk iş adamı, eğitimci ve girişimci Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile olan evliliğinden 2 oğlu var.
Çiftin 8 yıl süren evliliği 2020 yılında sona erdi.
ÖZDE KARACAN KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.