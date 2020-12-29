Masterchef'te Özgül'ün elenmesinin ardından sadece 3 kişi kaldı ve final haftası geldi çattı. Dün akşamki mücadele en iyi tabağı çıkaran yarışmacı ilk finalist olma şansını elde etti. Yarışmacılar canla başla çalıştı ve finale kalabilmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler yine en iyi tabağı seçti, puanlarını verdi. Peki 28 Aralık Masterchef ilk finalist kim oldu? Dün akşam izlemeyi kaçıran izleyiciler merakla araştırmalara başladı. İşte Masterchef son bölümde yaşanan olaylar…