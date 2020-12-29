Masterchef'te Özgül'ün elenmesinin ardından sadece 3 kişi kaldı ve final haftası geldi çattı. Dün akşamki mücadele en iyi tabağı çıkaran yarışmacı ilk finalist olma şansını elde etti. Yarışmacılar canla başla çalıştı ve finale kalabilmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler yine en iyi tabağı seçti, puanlarını verdi. Peki 28 Aralık Masterchef ilk finalist kim oldu? Dün akşam izlemeyi kaçıran izleyiciler merakla araştırmalara başladı. İşte Masterchef son bölümde yaşanan olaylar…
MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef son bölümde 3'lü finale kalan Barbaros, Serhat ve Emir arasında ilk finalist olma mücadelesi yaşandı. 3 oyun ve 3 ürün mantığıyla yapılan final haftası oyununda 3 yarışmacı Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yönetiminde başlangıç yemeği ile zeytinyağı konseptiyle yarışmaya start verdi.
Başlangıç yemeğinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımı tamamlamasının ardından zeytinyağı konseptiyle ana yemek ürünü yapımına geçildi. Bu safhayı da ürünlerini hazırlayan Barbaros, Serhat ve Emir arasında Barbaros farklı puanla önde tamamladı.
3. ve son oyunda ise menünün son ürünü olan tatlı yapımına geçildi. Bu bölümde Jüri şefler, 3'lü finalistlerin birbirinden lezzetli ürünler çıkardığının altını çizdi ve oylamaya geçildi. Ürünlerin tadımını tamamlayan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından 3 oyun sonunda 71 puan kazanan BARBAROS, 2020 MasterChef Türkiye yarışmasının ilk finalisti olurken Emir ve Serhat bir sonraki bölümde 2. Finalist olarak Barbaros'un rakibi olmak için mücadele edecek…
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
26 yaşında olan Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğdu. Liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.
İşte ilk finalistin seçildiği anlar...