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    • Magazin
    • 29.12.2020 23:31
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    • 29.12.2020 23:31
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    İhanetin zoraki karinesi! yayında mı? Hain kuşa benzer gölgesini avı zanneder

    Şahin Ağa'nın "Hain kuşa benzer gölgesini avı zanneder" sözlerinin damgasını vurduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hainin gerçek yüzü ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yaman ve babası Hamdi Korkmaz'ın Tipi ve Hızır üzerine kurduğu planları heyecanla takip edildi. Tipinin masada infaz edilip edilmeyeceği ise akıllarda soru işareti olarak yerini aldı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte yayında mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte son bölümde yaşananlar...

    takvim.com.tr
    EDHO 179. bölüm fragmanı yayında mı?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain yüzü ortaya çıkıyor. Son bölümde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu. Bölümün ardından EDHO 179. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

    İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

    YAMANLARIN HAİN PLANI

    Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

    Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

    HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

    Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

    FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

    Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

    İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?

    Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

    EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR

    Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

    CEYLAN KİME SIKACAK?

    Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
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    Haberler Magazin İhanetin zoraki karinesi! EDHO 179. bölüm fragmanı yayında mı? Hain kuşa benzer gölgesini avı zanneder