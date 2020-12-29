ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain yüzü ortaya çıkıyor. Son bölümde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu. Bölümün ardından EDHO 179. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"