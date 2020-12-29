Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan İyi Aile Babası dizisi kısa sürede izleyenlerin dikkatini çeken yapımlardan birisi olmuştu. 24 Aralık Perşembe günü 4. bölümüyle ekranlarda olan diziyle ilgili bugüne kadar görülmemiş bir karara imza atıldı. 7 Ocak Perşembe günü yayınlanacak 5. bölümüyle birlikte dizinin adının değişeceği konuşulmaya başlandı. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni adının ne olacağı ise izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

DİZİNİN ADI DEĞİŞİYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası'nın adında değişikliğe gidiliyor. Dizi 5. bölüm itibariyle yoluna Babam Çok Değişti ismiyle devam edecek.