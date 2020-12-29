Kuruluş Osman'a Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan fırtına gibi transfer! EDHO'yu salladı şimdi sıra Kuruluş'ta... Transferlerin hız kesmediği Kuruluş Osman'a bomba bir oyuncu daha katılıyor. ATV'de fırtınalar estiren yapımlar hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Kuruluş Osman ise reytingleri elinde tutan bir bambaşka dizi. Son zamanlarda ise oyuncu değişikliğiyle sevenlerini bir hayli heyecanlandırıyor.
Bozdağ filmin yapımını üstlendiği Burak Özçivit'in başrolünde olduğu iddialı dizi güçlü oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Son olarak ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan oyuncu Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Tekin Temel dahil oldu.
Temel Tekin: 1.83 cm boyunda 75 kg ve Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu Tekin Temel, 01 Ocak 1968 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir.
Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Reklam, dizi ve filmlerin aranan yüzü Tekin Temel, birçok projede yer almış usta oyuncular arasına girmiştir.
İlk defa kamera karşısına Çiçek Taksi dizisi ile geçen yakışıklı oyuncu devamında Tatlı Kaçıklar dizisinde Rol almıştır.
Sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Tekin Temel daha sonra birçok projede yer almıştır.
Meryem dizisinde kamera karşısına geçen Tekin Temel, Meryem dizisinde Turan karakteri ile kamera karşısına geçmiştir.
ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakterine hayat vermiştir.
Son olarak Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılmıştır.