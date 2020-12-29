Kuruluş Osman'a Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan fırtına gibi transfer! EDHO'yu salladı şimdi sıra Kuruluş'ta... Transferlerin hız kesmediği Kuruluş Osman'a bomba bir oyuncu daha katılıyor. ATV'de fırtınalar estiren yapımlar hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Kuruluş Osman ise reytingleri elinde tutan bir bambaşka dizi. Son zamanlarda ise oyuncu değişikliğiyle sevenlerini bir hayli heyecanlandırıyor.