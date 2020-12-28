TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan devam ediyor. Diziye son olarak ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Faysal rolüyle dahil oldu. Bu tarihi karakter hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ise Uyanış Büyük Selçuklu Faysal kimdir, tarihte var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FAYSAL KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu devletine sızmak için pek çok casus gönderdiği bilinmektedir. Hasan Sabbah'ın ajan gönderdiği isimlerden birisi de Faysal'dır.