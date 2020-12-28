TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan devam ediyor. Diziye son olarak ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Faysal rolüyle dahil oldu. Bu tarihi karakter hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ise Uyanış Büyük Selçuklu Faysal kimdir, tarihte var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FAYSAL KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu devletine sızmak için pek çok casus gönderdiği bilinmektedir. Hasan Sabbah'ın ajan gönderdiği isimlerden birisi de Faysal'dır.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.
Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı.
2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 14.BÖLÜM ÖZET
Hasan Sabbah'ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer'i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer'in Seyduna'nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş'ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk'ü darp eden Sencer'e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk'ü ve Sencer'i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?
Terken'in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk'e zehirli sıvıyı içiren Turna'nın akıbeti ne olacaktır?
Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş'ın annesi Leyla'nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla'yı bulabilecekler mi? Leyla'nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla'yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?
Şelemzar'daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken İlteber'in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal'ın darülhicreyi istemesi İlteber'i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal'a verecek midir?