28 Aralık 2020 reyting sonuçları! Çukur, Masterchef Türkiye, Yasak Elma, Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanalları arasındaki reyting savaşı sürüyor. Birbirinden iddialı yapımların mücadelesinde ilk gün sonuçları da merakla bekleniyor. Her gün binlerce kişinin araştırarak sonucunu öğrenmek istediği sıralamalar için sorgulamalar devam ediyor. Geride kalan günün tablosunu öğrenmek isteyen izleyiciler 28 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunu soruyor. Öne çıkan yapımlar arasında Çukur, Masterchef Türkiye, Yasak Elma ve Uyanış: Büyük Selçuklu var. Müge Anlı ile Tatlı sert ve Esra Erol'da programı da üst sıralarda yer alabilme mücadelesi verdi. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? Yarışmalarda ve ana haber bültenlerinde durum nasıl? 28 Aralık 2020 Pazartesi Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.