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    • 28.12.2020 16:34
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    2020 reyting sonuçları! Çukur, Masterchef , , Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

    reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. Bugün öne çıkanlar arasında Çukur, Masterchef , ve Sefirin Kızı var. Peki, 28 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    28 Aralık 2020 reyting sonuçları! Çukur, Masterchef Türkiye, Yasak Elma, Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

    Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanalları arasındaki reyting savaşı sürüyor. Birbirinden iddialı yapımların mücadelesinde ilk gün sonuçları da merakla bekleniyor. Her gün binlerce kişinin araştırarak sonucunu öğrenmek istediği sıralamalar için sorgulamalar devam ediyor. Geride kalan günün tablosunu öğrenmek isteyen izleyiciler 28 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunu soruyor. Öne çıkan yapımlar arasında Çukur, Masterchef Türkiye, Yasak Elma ve Uyanış: Büyük Selçuklu var. Müge Anlı ile Tatlı sert ve Esra Erol'da programı da üst sıralarda yer alabilme mücadelesi verdi. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? Yarışmalarda ve ana haber bültenlerinde durum nasıl? 28 Aralık 2020 Pazartesi Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.

    28 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    28 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 28 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    1 CUKUR SHOW TV
    2 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
    3 ESRA EROL'DA ATV
    4 YASAK ELMA FOX
    5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    6 SEFIRIN KIZI STAR TV
    7 HAVA DURUMU ATV
    8 SHOW ANA HABER SHOW TV
    9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
    10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    ATV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Saağ Salim
    22:00 Bitirim İkili - 3


    KANAL D 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    14:45 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Recep İvedik 4
    23:15 Ölüm Yarışı

    STAR TV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Sefirin Kızı

    TRT 1 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

    05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

    TV8 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    14:15 Doya Doya Moda
    20:00 Masterchef Türkiye


    Show TV 28 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur

    Kanal 7 28 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Film
    08:45 Kördüğüm
    10:40 Hastane Kapısı
    12:15 Bir Garip Aşk
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim
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    Haberler Magazin 28 Aralık 2020 reyting sonuçları! Çukur, Masterchef Türkiye, Yasak Elma, Sefirin Kızı reyting birincisi kim?