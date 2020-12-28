28 Aralık 2020 reyting sonuçları! Çukur, Masterchef Türkiye, Yasak Elma, Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanalları arasındaki reyting savaşı sürüyor. Birbirinden iddialı yapımların mücadelesinde ilk gün sonuçları da merakla bekleniyor. Her gün binlerce kişinin araştırarak sonucunu öğrenmek istediği sıralamalar için sorgulamalar devam ediyor. Geride kalan günün tablosunu öğrenmek isteyen izleyiciler 28 Aralık Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunu soruyor. Öne çıkan yapımlar arasında Çukur, Masterchef Türkiye, Yasak Elma ve Uyanış: Büyük Selçuklu var. Müge Anlı ile Tatlı sert ve Esra Erol'da programı da üst sıralarda yer alabilme mücadelesi verdi. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? Yarışmalarda ve ana haber bültenlerinde durum nasıl? 28 Aralık 2020 Pazartesi Reyting Sonuçları haberimizde yer alıyor.
28 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 28 Aralık reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1 CUKUR SHOW TV
2 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 YASAK ELMA FOX
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 SEFIRIN KIZI STAR TV
7 HAVA DURUMU ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
ATV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Saağ Salim
22:00 Bitirim İkili - 3
KANAL D 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
23:15 Ölüm Yarışı
STAR TV 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
TRT 1 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 28 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 28 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
Kanal 7 28 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Hastane Kapısı
12:15 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim