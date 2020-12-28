Survivor'dan bir aşk daha çıktı kazan kaynıyor! İfşa oldu Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım bombaları patlattı... Artık gizlemek yok...Survivor 2020 yarışmasının bitimi ardından oyuncular arasında meydana gelen gelişmeler pek çok kişi büyük bir şoka uğrattı. Program esnasında Nisa Bölükbaşı'na aşkını itiraf eden Sercan bir zamanlar oldukça gündem olmuştu. Ancak bu teklif üzerine Nisa Bölükbaşı ona karşı boş olduğunu söylemişti. Bu olaylar büyük bir gündem haline gelirken yarışmanın bitmesi ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında aşk dedikoduları gündeme geldi. Çift defalarca iddiaları yalanlasalar da nihayet aşk gün yüzüne çıktı ve gözler Sercan Yıldırım'a çevirildi. Ancak Sercan Yıldırım cephesinden de bir bomba gecikmedi.