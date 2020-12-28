Survivor'dan bir aşk daha çıktı kazan kaynıyor! İfşa oldu Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım bombaları patlattı... Artık gizlemek yok...Survivor 2020 yarışmasının bitimi ardından oyuncular arasında meydana gelen gelişmeler pek çok kişi büyük bir şoka uğrattı. Program esnasında Nisa Bölükbaşı'na aşkını itiraf eden Sercan bir zamanlar oldukça gündem olmuştu. Ancak bu teklif üzerine Nisa Bölükbaşı ona karşı boş olduğunu söylemişti. Bu olaylar büyük bir gündem haline gelirken yarışmanın bitmesi ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında aşk dedikoduları gündeme geldi. Çift defalarca iddiaları yalanlasalar da nihayet aşk gün yüzüne çıktı ve gözler Sercan Yıldırım'a çevirildi. Ancak Sercan Yıldırım cephesinden de bir bomba gecikmedi.
Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, Nisa ve Barış arasındaki aşk dedikoduları hakkında gerçeklerin ortaya çıkması ardından bir yorum yaptı. Bu yorum da gündeme resmen bomba gibi düştü. İkilinin öpüşme videolarının ortaya çıkması ardından Aycan da bir emoji paylaştı. Aycan sevenleri ise burnu uzayan emoji paylaşımı karşısında şaşkınlığını gizleyememişti ve bir dönem Aycan'ın attığı her paylaşıma ona destek olur gibi kullandığı emojiyi atmıştı.
Burnu uzayan emoji paylaşımı konu hakkındaki görüşlerini net bir şekilde ifade etmesini sağladı. Aynı zamanda Mert Öcal ise konu hakkında "Herkes tt olmuş konuların benle bir alakası yok öpüyorum, herkese başarılar" yorumunu yaptı. Yine yarışmacılar arasından Evrim Keklik de bu konuya kayıtsız kalmadı. Evrim de sosyal medya hesabı üzerinden "Düşmez kalkmaz bir Allah! Sıradaki Youtube videosu ne acaba hahahahhaa" yorumunu paylaştı.
Survivor'da aşk fırtınası dinmek bilmiyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Nisa ile Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı daha gündemden düşmeden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında aşk yaşandığı ileri sürüldü.
Program boyunca en çok yakıştırılan çift olan Sercan ve Aycan çifti yeni bir aşka yelken açtı.
Survivor'da program boyunca aşk acısı çeken Aycan Yanaç, aşk kapılarını milli yıldıza açtı. Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç çiftinin arası Aşkım Burçe Tunay'ın yaptı.
DEVREYE GİRDİ
Hem Sercan Yıldırım hem Aycan Yanaç'ın en yakın arkadaşı olan Aşkım, iki eski milli yıldızın arasını yapmayı başardı. Sercan Yıldırım'ın çok uzun süredir hoşlandığı Aycan hayatında kimseyi istemiyordu. Ancak Aycan Yanaç büyük aşka karşılık vermemezlik yapamadı ve ikili aşk yaşamaya başladı.
BURSA'YI SEVDİ
Survivor çifti Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım İstanbul gecelerinde yakalanmamak için sürekli Bursa'da görüştüğü öğrenildi. Daha az magazin nedeniyle Aycan Yanaç, haftanın 3 günü Bursa'da kaldığı öğrenildi. Bursa'da bir futbol akademisi açan Sercan Yıldırım İstanbul'a pek gelmeme kararı aldı.
Ünlü çiftin arasını Aşkım Burçe Tunay'ın yaptığı iddia edildi. Sercan Yıldırım Aycan Yanaç aşkının duyurulması isteyen taraf olurken, Aycan aşkın duyulmasını istemiyor.
BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER
Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç Survivor sonrası Survivor'dan arkadaşlarıyla birlikte tatile gitmişlerdi. Sercan Yıldırım'ın Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım çok konuşulmuştu.
Öte yandan Survivor sonrası Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım dünyaevine girmiş, Aycan Yanaç da Sercan Yıldırım ve ailesini bu mutlu günde yanlız bırakmamıştı.