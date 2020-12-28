Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Gibi soruların yanıtları her zamankinden çok merak ediliyor ve araştırılıyor. Ülke sınırlarını aşan oyuncuya İtalya'dan önemli bir teklif geldi ve Can Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra hayatına dair bilgiler ve oynadığı diziler daha çok merak konusu oldu. Peki Can Yaman hangi dizide rol alacak, bölüm başı ne kadar ücret alacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
DUDAK UÇUKLATAN ÜCRET!
Son olarak Bay Yanlış dizisinde boy gösteren Can Yaman'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Farklı ülkelere satılan Can Yaman'ın yer aldığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'a İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Lux Vide'nin 2021 yılı başlarında çekimlerine başlayacağı 'Sandokan' adlı dizide oynaması için teklif geldi.
Can Yaman'ın 10 bölüm sürecek 'Sandokan' adlı dizide başrol için anlaşmaya vardığı konuşulurken bölüm başı ücreti de dudak uçuklattı.Posta'nın haberine göre Can Yaman İtalyan diziden bölüm başına da 100 bin Euro (925 bin lira) alacak.
CAN YAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.
Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.
Can Yaman'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020_ Bay Yanlış
2018 – Erkenci Kuş (Can Divit) (TV Dizisi)
2017 – Dolunay (Ferit) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedk (Tarık) (TV Dizisi)
2015 – İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)
2014 – Gönül İşleri (Bedri) (TV Dizisi)