Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Gibi soruların yanıtları her zamankinden çok merak ediliyor ve araştırılıyor. Ülke sınırlarını aşan oyuncuya İtalya'dan önemli bir teklif geldi ve Can Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra hayatına dair bilgiler ve oynadığı diziler daha çok merak konusu oldu. Peki Can Yaman hangi dizide rol alacak, bölüm başı ne kadar ücret alacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…