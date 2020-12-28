Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla araştırılan bilgiler arasında. Eskiden mankenlik yapan ve oyunculuk deneyimi de bulunan Ece Gürsel şimdi ise şarkıcılık yapıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında şarkılarını seslendiren ve samimi açıklamalarda bulunan eski mankenin hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.