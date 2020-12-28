Ece Gürsel kimdir? Ece Gürsel kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla araştırılan bilgiler arasında. Eskiden mankenlik yapan ve oyunculuk deneyimi de bulunan Ece Gürsel şimdi ise şarkıcılık yapıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında şarkılarını seslendiren ve samimi açıklamalarda bulunan eski mankenin hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.
ECE GÜRSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Antalyalı olan Ece Gürsel, 11 Aralık 1982 tarihinde dünyaya geldi. Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.
Ece Gürsel 1999 yılında bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da mankenliğe başladı. Aynı sene Miss Model Of Turkey yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2000 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda ikincilik kazandı. 2001 yılında Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model Of The World yarışmasında Ece Gürsel yine ikincilik elde etti. Üniversite eğitimini 2002 yılında Antalya'da tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.
2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildi ve Türkiye'yi Best Model International 2003'te temsil etme hakkı elde etti. 90 ülkenin katılımı ile Malezya'da düzenlenen Best Model International 2003'e Türkiye adına katılarak dördüncü oldu ve ayrıca en iyi vücutlu manken seçildi.