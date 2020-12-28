Son zamanlarda magazin sunuculuğu ile severek izlenen Seren Serengil'den kötü haber geldi ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Daha sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak gerçekleri, yaşadıklarını ve ameliyat olması gerektiğini hayranları ile paylaşarak herkesi şoke etti. Peki Seren Serengil'in hastalığı nedir? Neden ameliyat olması gerekiyor? Ailesini, hayranlarını ve tüm sevenlerini üzmemek için sakladığını söyleyen Seren Serengil'in o açıklamaları…
"46 KİLOYA DÜŞTÜM"
Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi.
Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.
46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetmierim yapılacak. Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım...
Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...
SEREN SERENGİL KİMDİR?
Seren Serengil, 6 Nisan 1971'de Şişli, İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil'in kızıdır. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında "Sarhoş" filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Kumarhanesi'nde başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.
Serengil'in ilk albümü "Ayrıldık" 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile büyük bir başarı yakaladı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan "Bu Gecenin Hatırına", yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık" ve "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.
TV programları
Seren Serengil Show (TGRT)
Bu Gecenin Hatrına Show (TGRT)
Yeniden Başlayalım (Barışalım) (StarMax)
Uçankuş 4×4 (Show TV)
Seren Serengil İle Evlenir Misin ? (2011) (Show TV)
Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)
Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)
Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)
DİSKOGRAFİ
Ayrıldık (1991)
Alıştım Sana Birtanem (1994)
Bana Yasak (1996)
Bu Gecenin Hatırına (1998)
Dost Bile Kalamadık (tekli) (2006)
Ben Adamı Ayrılırken Tanırım (2011)
FİLMLER
Sarhoş (1977)
Alev Gibi Bir Kız (1990)
Başka Olur Ağaların Düğünü (1990)
Yasak Sokaklar (1993)
Belalım Benim (1999)
Şükran Büfe (2000)
Şaşkın Assolist (2005)