Demet Akalın'ın tuvaletini İbrahim Tatlıses'in programında kim pisletti? İrem Derici 'Ben değilim' deyince... Günlerdir konuşuluyordu bu iddia şaşırttı... Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kulisindeki tuvaletin, İbo Show'a konuk olarak katılan bir sanatçı tarafından pisletildiği ve kötü vaziyette bırakıldığıyla ilgili iddialar ortaya atılmış, Demet Akalın da bu haberle ilgili bir paylaşıma Instagram'da yaptığı yorumla olayı doğrulamıştı.
İddiaya göre; geçtiğimiz pazar günü 'İbo Show'un yılbaşı çekimi için Bülent Ersoy, dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile geldi. Aynı kanalda program yapan Demet Akalın'ın, kendi kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı öne sürüldü.
Hatta 'İbo Show'a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın'ın, çok sinirlenip stüdyoyu ayağa kaldırdığı ortaya çıktı.
Bir sosyal medya kullanıcısının, Instagram'daki magazin sayfasının paylaşıma yaptığı "Nereden anlamış?" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı sosyal medyada yine olay oldu. Akalın, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.
Demet ile Alişan'ın sabah programını sunduğu stüdyoda aynı zamanda 'İbo Show' da çekiliyor.
Sosyal medyada gündem olan Demet Akalın'ın tuvaletinin ardından herkes, bu ünlünün kim olduğunu merak etmeye başlamıştı. Çok sayıda sanatçının adının geçtiği bu olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
"ERKEKLER AYAKTA İŞİYOR"
Bu açıklamalardan sonra herkes o ünlüyü merak ederken İrem Derici ve Demet Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın Derici'yi paylaşarak "Erkekler ayakta işiyor" yorumunu yaptı.
Herkes Akalın'ın ne demek istediğini anlamaya çalışırken Derici ise o kişinin kendisi olmadığını söyledi.
"ALAKAM YOK"
Derici ishal olduğunu söylerken "Demet'in kulisindeki b.kla alakam yok o ankette ben olsaydım hepiniz beni seçerdiniz di mi?" dedi.
Söylemezsem Olmaz adlı programın iddiasına göre ise o isim Zara. Bircan Bali'nin iddiasına göre Demet Akalın yakın çevresine Zara'nın adını vermiş. Ancak konu da sadece bir iddiadan ibaret.