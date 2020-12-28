Demet Akalın'ın tuvaletini İbrahim Tatlıses'in programında kim pisletti? İrem Derici 'Ben değilim' deyince... Günlerdir konuşuluyordu bu iddia şaşırttı... Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kulisindeki tuvaletin, İbo Show'a konuk olarak katılan bir sanatçı tarafından pisletildiği ve kötü vaziyette bırakıldığıyla ilgili iddialar ortaya atılmış, Demet Akalın da bu haberle ilgili bir paylaşıma Instagram'da yaptığı yorumla olayı doğrulamıştı.