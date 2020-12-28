2021'e coşkulu geri sayım! Yılbaşında televizyon ekranlarında hangi programlar olacak? Şampiyonlar Ligi gibi...

2021'e coşkulu geri sayım! Yılbaşında televizyon ekranlarında hangi programlar olacak sorusunun yanıtı koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını evinde geçirecek milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yeni yıla eğlenerek girmek isteyen kişiler kanalların yayın akışlarını öğrenmek istiyor. Kanallar yeni yıla özel programlarını hazırladı. Kadrolar ise Şampiyonlar Ligi gibi. 31 Aralık Perşembe akşamı ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV 8 ve Star TV'de yayınlanacak programların tümünü haberimizde listeledik. İşte o gün kanalların yayınlanacağı programlar...
Yılbaşında televizyonda hangi programlar olacak?
İşte 31 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak programlar;
ATV
20.00 - Kim Milyoner Olmak İster - Yılbaşı Özel
00.30 - Maide'nin Altın Günü - Yerli Film
02.35 - Kardeşim Benim 2 - Yerli Sinema
Dünyanın en çok seyredilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle ünlü isimlerle bu yıl yine ATV ekranlarında olacak. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle yeni yıl heyecanı yaşanacak.
KANAL D
20.00 - Çok Güzel Hareketler Bunlar - Yılbaşı Özel
00.30 - Neredesin Firuze - Yerli Film
02.45 - Kahpe Bizans - Yerli Film
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programında birçok ünlü isim şarkılarla geceyi renklendirecek.
SHOW TV
20.00 - Güldür Güldür Show - Yılbaşı Özel
00.30 - Yeni Yıl Klip Show
02.45 - Güldür Güldür Show - Yılbaşı Özel Tekrar
TRT 1
20.00 - Kalk Gidelim - Yerli Dizi
TRT 1 ekranlarında Kalk Gidelim dizisi yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak ve pek çok ünlü ismi ağırlayacak.
TV 8
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 - Doya Doya Moda Tekrar
STAR TV
20.00 - İbo Show - Yılbaşı Özel
01.00 - Yerli Film
03.30 - Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
İBO SHOW
İbo Show Bülent Ersoy, Hande Yener gibi birbirinden ünlü ve özel konuklarıyla yılbaşı akşamı ekranlarda olacak.