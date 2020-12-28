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    • 28.12.2020 23:30
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    • 28.12.2020 23:35
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    2021'e coşkulu geri sayım! Yılbaşında televizyon ekranlarında hangi programlar olacak? Şampiyonlar Ligi gibi...

    2021 yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılbaşına 3 gün kala gözler televizyon kanallarında yayınlanacak programlara çevrildi. Bilindiği üzere 31 Aralık Perşembe yılbaşı gecesi koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda yeni yıla girerken eğlenceli programları takip etmek isteyenler ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV 8 ve Star TV gibi kanallarda yayınlanacak programları merak ediyor. Peki, yılbaşında televizyon ekranlarında hangi programlar olacak? İşte kanalların 31 Aralık Perşembe yayın akışları

    takvim.com.tr
    Yılbaşında televizyonda hangi programlar olacak?

    2021'e coşkulu geri sayım! Yılbaşında televizyon ekranlarında hangi programlar olacak sorusunun yanıtı koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını evinde geçirecek milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Yeni yıla eğlenerek girmek isteyen kişiler kanalların yayın akışlarını öğrenmek istiyor. Kanallar yeni yıla özel programlarını hazırladı. Kadrolar ise Şampiyonlar Ligi gibi. 31 Aralık Perşembe akşamı ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV 8 ve Star TV'de yayınlanacak programların tümünü haberimizde listeledik. İşte o gün kanalların yayınlanacağı programlar...

    Yılbaşında televizyonda hangi programlar olacak?

    İşte 31 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak programlar;

    ATV

    20.00 - Kim Milyoner Olmak İster - Yılbaşı Özel
    00.30 - Maide'nin Altın Günü - Yerli Film
    02.35 - Kardeşim Benim 2 - Yerli Sinema

    Dünyanın en çok seyredilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle ünlü isimlerle bu yıl yine ATV ekranlarında olacak. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle yeni yıl heyecanı yaşanacak.

    KANAL D

    20.00 - Çok Güzel Hareketler Bunlar - Yılbaşı Özel
    00.30 - Neredesin Firuze - Yerli Film
    02.45 - Kahpe Bizans - Yerli Film

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

    Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programında birçok ünlü isim şarkılarla geceyi renklendirecek.

    SHOW TV

    20.00 - Güldür Güldür Show - Yılbaşı Özel
    00.30 - Yeni Yıl Klip Show
    02.45 - Güldür Güldür Show - Yılbaşı Özel Tekrar

    TRT 1

    20.00 - Kalk Gidelim - Yerli Dizi

    TRT 1 ekranlarında Kalk Gidelim dizisi yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak ve pek çok ünlü ismi ağırlayacak.

    TV 8

    20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
    00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
    02:30 - Doya Doya Moda Tekrar

    STAR TV

    20.00 - İbo Show - Yılbaşı Özel
    01.00 - Yerli Film
    03.30 - Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

    İBO SHOW

    İbo Show Bülent Ersoy, Hande Yener gibi birbirinden ünlü ve özel konuklarıyla yılbaşı akşamı ekranlarda olacak.
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    Haberler Magazin 2021'e coşkulu geri sayım! Yılbaşında televizyon ekranlarında hangi programlar olacak? Şampiyonlar Ligi gibi...