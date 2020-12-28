2021'e coşkulu geri sayım! Yılbaşında televizyon ekranlarında hangi programlar olacak? Şampiyonlar Ligi gibi...

Dünyanın en çok seyredilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle ünlü isimlerle bu yıl yine ATV ekranlarında olacak. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle yeni yıl heyecanı yaşanacak.