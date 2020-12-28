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    • 29.12.2020 00:52
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    Herkesin gözü onda! 'nin Miran'ı hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi! Yıldız oyuncu gerçekte...

    'nin 'i hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu gösterdiği başarılı performanla dikkatleri üzerine çekti. Hercai'nin 'i Akın Akınözü'nün özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nü hakkındaki şaşırtan bilgiler...

    Hercai'nin Miran'ı hakkındaki gerçek şaşırttı

    Hercai'nin Miran Aslanbey'i hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Akın Akınözü gösterdiği başarılı performanla dikkatleri üzerine çekti.

    Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.

    AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
    Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

    2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

    Akın Akınözü son olarak atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile izleyicilerin beğenisini topladı.

    Murat Ünalmış: Kayseri


    Ahu Tuğba: İstanbul

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Herkesin gözü onda! Hercai'nin Miran'ı hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi! Yıldız oyuncu Akın Akınözü gerçekte...