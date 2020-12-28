Hercai'nin Miran Aslanbey'i hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Son dönemde adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Akın Akınözü gösterdiği başarılı performanla dikkatleri üzerine çekti.
Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alınırken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.
AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.
2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.
Akın Akınözü son olarak atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile izleyicilerin beğenisini topladı.
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