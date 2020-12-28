2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Akın Akınözü son olarak atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile izleyicilerin beğenisini topladı.

Murat Ünalmış: Kayseri