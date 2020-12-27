Savcılığa başvurup iki şarkıcıdan da şikayetçi olan Hasan Çağdaş, "Eserin bana ait olduğu tescillendi. Çektiğim ihtarnameye rağmen hâlâ şarkımı seslendiriyor, eserin kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlar ve suç işliyorlar. İkisi de cezalandırılsın" diye konuştu.