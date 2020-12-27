Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.12.2020 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2020 09:28
    ABONE OL

    Önce ismini ardından şarkısını çalmıştı... İki 'a da ihtar şoku! 'Eser bana ait hala okuyorlar'

    , 17 yaşındayken O Zaman adlı şarkıyı seslendirip popüler olmuş ve MÜYAP ödüllerine layık görülmüştü. Yıllar sonra aynı şarkıyı söyleyen , tanınır olmak için mahkemeye başvurup adını Gökçe Kırgız olarak değiştirmişti. İki Gökçe de büyük şok yaşadı. Savcılığa başvurup iki şarkıcıdan da şikayetçi olan Hasan Çağdaş, "Eserin bana ait olduğu tescillendi. Çektiğim ihtarnameye rağmen hâlâ şarkımı seslendiriyorlar" dedi.

    Önce ismini ardından şarkısını çaldı! İki Gökçe'ye büyük şok!

    Önce ismini ardından şarkısını çalmıştı... İki Gökçe Kırgız'a da ihtar şoku! Eserin kendine ait olduğunu ifade eden Hasan Çağdaş, 'Eser bana ait hala okuyorlar' diyerek iki Gökçe'ninn de cezalandırılmasını istedi.

    İHTARNAMEYE RAĞMEN
    Gökçe Kırgız, 17 yaşındayken Kalbime Gömerim O Zaman adlı şarkıyı seslendirip popüler olmuş ve MÜYAP ödüllerine layık görülmüştü. Yıllar sonra aynı şarkıyı söyleyen Merve Doğan, tanınır olmak için mahkemeye başvurup adını Gökçe Kırgız olarak değiştirmişti.

    Savcılığa başvurup iki şarkıcıdan da şikayetçi olan Hasan Çağdaş, "Eserin bana ait olduğu tescillendi. Çektiğim ihtarnameye rağmen hâlâ şarkımı seslendiriyor, eserin kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlar ve suç işliyorlar. İkisi de cezalandırılsın" diye konuştu.

    Almanya'da yaşayan Hasan Çağdaş, şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu 2006'da Almanya yasalarına uygun şekilde tescil ettirdiğini söyledi. Çağdaş, "Noter tasdikli belgem olmasına rağmen sosyal medyada yayınlar yaparak hakkımı istismar ediyorlar" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Önce ismini ardından şarkısını çalmıştı... İki Gökçe Kırgız'a da ihtar şoku! 'Eser bana ait hala okuyorlar'