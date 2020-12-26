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    • 27.12.2020 01:37
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    Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! eşi ve kızı Lalin'in ismini duyunca bakın neler oldu

    'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmada sorulan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi ve kızı Lalin'in isminin geçtiği bir soru stüdyoda gülümseten anların yaşanmasına sebep oldu. İşte o soru ve yaşananlar...

    Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi.

    Yarışmada sorulan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'in isminin geçtiği bir soru stüdyoda gülümseten anların yaşanmasına sebep oldu.

    İŞTE O SORU
    "Lalin, sepetindeki 20 elmanın yüzde 40'ını Sinem'e kalanını yüzde 25'ini Kenan'a verirse Lalin'in sepetinde kaç elması kalır?"

    soru karşısında seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı '9' cevabını vererek 5 bin TL'lik soruyu doğru yanıtladı.

    İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o anları:
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