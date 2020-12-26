Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi'nin tekrar yayınlanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dizinin hayranları heyecanla yapım şirketinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Kurtlar Vadisi ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Son olarak beyazperdede Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle seyirci karşısına çıkan dizinin yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacağı konuşuluyor. Hatta iddialara göre Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın görüştüğü konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film ve Acun Medya'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan bu iddia dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.

KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE Mİ YAYINLANACAK?

İddialara göre Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın görüştüğü konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film ve Acun Medya'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan bu iddia dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.