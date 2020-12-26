Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi'nin tekrar yayınlanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dizinin hayranları heyecanla yapım şirketinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Kurtlar Vadisi ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Son olarak beyazperdede Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle seyirci karşısına çıkan dizinin yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacağı konuşuluyor. Hatta iddialara göre Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın görüştüğü konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film ve Acun Medya'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan bu iddia dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.
KURTLAR VADİSİ EXXEN'DE Mİ YAYINLANACAK?
İddialara göre Acun Ilıcalı ve Necati Şaşmaz'ın görüştüğü konuşuluyor. Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film ve Acun Medya'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan bu iddia dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.
Dizide Çemberlitaş, Fatih ve Sarıyer yerlerde de çekilmiştir. Polat Alemdar'ın son sezonda Suriye'ye kaçırılmasından dolayı dizinin bazı bölümleri burada çekilmiştir.
Dizinin son iki bölümünde ise Amon karakteriyle Andy García ve Lisa karakteriyle de Sharon Stone oynamıştır. Polat Alemdar ise bunların yanına Türk baron olarak ABD'ye gitmiştir ve dizinin son iki bölümü Los Angeles'ta çekilmiştir.
Dizi, serinin ilk dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonu başladığından beri her bölümü perşembe günü yayımlanmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'nun yayımlanacağı günden bahsedilirken "kendi gününde, kendi saatinde" (perşembe 20.00) tabiri kullanılır.
KURTLAR VADİSİ KONUSU
Polat Alemdar, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirip Türkiye'deki mafyanın tepesinde bulunan Kurtlar Konseyini çökertmiş ve Türkiye'deki mafya yapılanmasının sonunu getirmiştir. Bu görevi layığıyla yerine getirdikten sonra Kamu Güvenliği Teşkilatı (KGT)'nın başına geçer ve önemli operasyonlarda bulunmak için harekete geçer.
Kurtlar Vadisi Pusu, ilk üç sezon boyunca küresel güçlerin iç temsilcileri üzerinde yoğunlaşmış ve Polat Alemdar ve ekibi bu iç düşmanlar ile mücadele etmiştir.
Dizi, dördüncü sezondan itibaren küresel güçlerin ana aktörlerine yoğunlaşmış, dizide yabancı istihbarat servisleri, yabancı ajanlar yer almış ve bu kişilerle mücadele verilmiştir. Beşinci ve altıncı sezonda iç gruplar ile mücadele edilmişken yedinci sezonda ise İhtiyarlar Heyeti ilk kez ayrıntılarıyla birlikte konu edilmiştir.
2005 yılında ortaya çıkan Tapınakçılar'da 10 yıl sonra yeniden diziye bu sezondan itibaren dahil olmuştur. Ayrıca yedinci sezonun ortasından itibaren son sezona kadar Suriye meselesine de yer verilmiştir. Sekizinci sezonunda ise küresel güçler ile bölgesel güçler arasındaki çatışmalar konu edinilmiştir.
Dizide dokuzuncu sezonda Polat Alemdar'ın Kripteks'teki belgeleri açıklaması sonucu başlayan Piramit Operasyonu sonrasında Tapınakçılar ile olan büyük savaş konu edilmiştir. Bu savaş final sezonu olan onuncu sezona da sıçramıştır.