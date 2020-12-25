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    • 25.12.2020 23:45
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    • 25.12.2020 23:45
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    Herkesin dilindeydi... 'a güzelliğiyle damga vuran hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı!

    'a damga vuran hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı. Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla gümdemden düşmeyen Ahu Tuğba uzun süredir ekranlarda gözükmüyor. Ahu Tuğba hakkındaki bilgiler merak edilirklen memleketi ve hayatındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Yeşilçam'ın güzeli Ahu Tuğba ve birçok ünlü ismin memleketleri...

    Ahu Tuğba hakkındaki şaşırtan gerçek!

    Yeşilçam'a damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı. Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla gümdemden düşmeyen Ahu Tuğba uzun süredir ekranlarda gözükmüyor. Ahu Tuğba hakkındaki bilgiler merak edilirklen memleketi ve hayatındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.

    AHU TUĞBA KİMDİR?
    Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.

    Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

    80'li yıllarda Türk sinemasında genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

    Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Herkesin dilindeydi... Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı!