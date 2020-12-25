Yeşilçam'a damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı. Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla gümdemden düşmeyen Ahu Tuğba uzun süredir ekranlarda gözükmüyor. Ahu Tuğba hakkındaki bilgiler merak edilirklen memleketi ve hayatındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.
AHU TUĞBA KİMDİR?
Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.
Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.
80'li yıllarda Türk sinemasında genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.
Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.
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