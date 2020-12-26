Acun Ilıcalı Turgut Alp'in efsanesiyle herkesi mest edecek! Survivor'ın yıldızı da kadroya katıldı.Cengiz Coşkun ve Survivor 2020'nin en sevilen yarışmacılarından olan Yasin Obuz bu sezon Yavuz dizisinde oynayacak. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı olan ve Doğu'nun fatihi olarak anılan Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak. Kadroda ayrıca Murat Arkın, Hazal Filizküçükköse, Aydan Şener ve Yıldırım Memişoğlu gibi ünlü isimler oynayacak. Yavuz dizisinin çekimlerinin Şubat ayında başlayacağı açıklandı.

YASİN OBUZ, YAVUZ DİZİSİYLE GELİYOR!

Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Yavuz Sultan Selim'i Cengiz Coşkun canlandıracak.