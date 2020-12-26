İbo Show konukları kimlerdir? 26 Aralık İbo Show’a katılacak isimler kimler?

Henüz 16 yaşında, Ses tonunun özelliği ve arkadaşlarının desteği ile birlikte cover yaptığı parçaları YouTube kanalına yükleyerek ufak bir kitleye hitap ederken bir gece "Cennetten Çiçek" isimli parçayı hiçbir beklentisi olmadan yüklemiş ve hızla yoğun bir ilgi görmüştür. Birçok kişi tarafından seslendirilen ve oldukça yoğun ilgi gören "Cennetten Çiçek" şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım'a aittir.