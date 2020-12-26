İbo Show konukları kimlerdir? 26 Aralık İbo Show’a katılacak isimler kimler?

İbo Show konukları kimlerdir? 26 Aralık İbo Show konukları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Cumartesi akşamları yayınlanan ve televizyon izleyicilerinin ilgi gösterdiği İbo Show programının 26 Aralık tarihli bölümünde yine konuklar şarkılarıyla geceye renk katacak. Peki, İbo Show konukları kimler?
İbo Show bu hafta konukları arasında; Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet bulunuyor. Star TV yayın akışına göre program saat 20:00'de başlayacak. Öte yandan, son dönemde 'Cennetten Çiçek' isimli şarkısıyla dikkat çeken genç şarkıcı Zehra, programın sürpriz konuğu olacak.
ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR?
6 Kasım 1998 doğumlu olan Zehra Gülüç'ün Tuncelili bir ailenin kızı olduğu biliniyor. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünden henüz mezun olmuştur.
Henüz 16 yaşında, Ses tonunun özelliği ve arkadaşlarının desteği ile birlikte cover yaptığı parçaları YouTube kanalına yükleyerek ufak bir kitleye hitap ederken bir gece "Cennetten Çiçek" isimli parçayı hiçbir beklentisi olmadan yüklemiş ve hızla yoğun bir ilgi görmüştür. Birçok kişi tarafından seslendirilen ve oldukça yoğun ilgi gören "Cennetten Çiçek" şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım'a aittir.