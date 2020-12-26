EXXEN TV üyelik ücreti ne kadar? EXXEN TV ne zaman çıkacak? EXXEN TV’de kimler var?

EXXEN TV ne zaman çıkacak? EXXEN TV üyelik ücreti ne kadar? Acun Ilıcalı'nın yeni platformu EXXEN TV'nin ne zaman çıkacağı merak edilen konulardan birisi. Platformda iki üyelik sisteminin olacağı belirtiliyor. Üyeliklerin biri reklamlı diğeri ise reklamsız olacak.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen Tv'nin fiyat politikası hakkındaki soruya cevap veren Acun Ilıcalı, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde açıklama yaptı.