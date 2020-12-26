Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin'in diziden ayrılması izleyicileri şok etmişti. Diziye bu hafta bomba bir isim daha veda etti. Son olarak Yılmaz'ın arabasının kaza yapması ve uçurumundan aşağı yuvarlanması herkesi şaşırtmış ve akıllar Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu sorularının sorulmasına sebep olmuştu. Bu hafta merak edilen bu soruların yanıtı belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın hikayesine göre Yılmaz karakteri diziye veda etti. Ünlü oyuncunun Adana'dan ayrıldığı ve 2021 yılında Hülya Avşar'ın da yer alacağı Kanunsuz Topraklar dizisinde oynayacağı öğrenildi.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak ediliyor. Yeni yılda Uğur Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisinde rol alacak.