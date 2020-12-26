Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin'in diziden ayrılması izleyicileri şok etmişti. Diziye bu hafta bomba bir isim daha veda etti. Son olarak Yılmaz'ın arabasının kaza yapması ve uçurumundan aşağı yuvarlanması herkesi şaşırtmış ve akıllar Uğur Güneş diziden ayrılıyor mu sorularının sorulmasına sebep olmuştu. Bu hafta merak edilen bu soruların yanıtı belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın hikayesine göre Yılmaz karakteri diziye veda etti. Ünlü oyuncunun Adana'dan ayrıldığı ve 2021 yılında Hülya Avşar'ın da yer alacağı Kanunsuz Topraklar dizisinde oynayacağı öğrenildi.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak ediliyor. Yeni yılda Uğur Güneş, "Kanunsuz Topraklar" dizisinde rol alacak.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş 1987 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da büyüyen Uğur Güneş ilk olarak eğitim hayatına başladı ve almış olduğu eğitimlerin beraberinde oyunculuk mesleğine de adım attı. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.
Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.
Uğur Güneş Tamam Mıyız isimli dizide de yer aldıktan sonra en fazla sevilen diziler içerisinde yer alan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ismini duyurdu. 2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri içerisinde de yer aldı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana..."
KADERİN ÇUKUROVA'DAKİ HİKÂYESİ HENÜZ BİTMEDİ
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır!
Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!
DEMİR VE YILMAZ HELALLEŞİYOR!
Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır.
Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!
FİKRET'İN ELİNDEKİ YILMAZ DOSYALARI NE OLACAK?
Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan'a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz'ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir. Fikret'in hastane ziyaretinde ise şehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!
SANİYE VE SEVDA SAVAŞINDA SİLAHLAR ÇEKİLİYOR!
Saniye artık Sevda ile savaşmaktan hiç çekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevda'ya Hünkar'ı anlattıkça, evin içinde gerginlik de artacaktır! Savaşın gerilimi artarken, Sevda'nın tüm çalışanlarla birlikte mutfağa girmesi ise herkesi şaşkına çevirecektir! Saniye, artık konakta da, Çukurova'da da kalmamaya karar verecektir.
Tüm bunlar olurken, kader ise İstanbul'dan bir gece kara trene binip gelen Züleyha ve Yılmaz ile başlayan, Hünkar'ı, Fekeli'yi, Demir'i, Müjgan'ı ve tüm Çukurova'yı derinden etkileyen, değiştiren bu hikayede yeni bir sayfa açmak için beklemektedir.