Kuruluş Osman dizisinde bu hafta izleyicileri derinden üzen bir ayrılık yaşandı. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta bomba bir ayrılık yaşandı. Dizinin bu hafta ekranlarda olan 28. bölümünde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini canlandırmaya başlayan usta oyuncu Tamer Yiğit Kuruluş Osman'a veda etti. Ertuğrul Bey'in vefat etmesi oba halkını perişan ediyor ve gözyaşları cenazede sel oldu. Osman Bey'in "Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti gariplerin korunağı olacak." sözleri dikkat çekti. Şimdi gözler obada kimin bey olacağına çevrildi.

TAMER YİĞİT KURULUŞ OSMAN'A VEDA ETTİ

Kuruluş Osman'da bu hafta bomba bir ayrılık yaşanacak. Dizinin 28. bölümünde Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık halini canlandırmaya başlayan usta oyuncu Tamer Yiğit bu hafta yayınlanan bölümde Kuruluş Osman'a veda etti.