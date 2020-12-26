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    • 26.12.2020 23:21
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    • 26.12.2020 23:21
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    Adından söz ettiriyor... 'nın 'ı hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! meğerse...

    'nın 'ı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren 39 yaşındaki , gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekti. Çukurova'nın Demir Yaman'ı Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi hakkındaki bilgiler ve bir çok ünlünün memleketleri...

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı şaşırttı!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren 39 yaşındaki Murat Ünalmış, gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekti. Çukurova'nın Demir Yaman'ı Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şaşırttı.

    MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
    Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı.

    Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.

    1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.

    Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak Klarnet çalmayı öğrenmiş.

    2010 yılında Yer gök aşk dizisinde başrolü birlikte oynadığı Birce Akalay ile 17 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. 1,5 yıl sonra 29 Aralık 2012 tarihinde boşandı.

    Filmleri:
    2013 - İnadına Yaşamak TV Dizisi
    2012 - Babalar Ve Evlatlar TV Dizisi
    2010 - 2012 - Yer Gök Aşk TV Dizisi
    2010 - Newyork'ta Beş Minare Sinema Filmi
    2010 - Lale Devri TV Dizisi
    2009 - Kasaba (Haydar) TV Dizisi
    2009 - Güneşi Gördüm (Mamo) Sinema Filmi
    2009 - Gecenin Kanatları (Yusuf) Sinema Filmi
    2008 - Rüzgar (Poyraz) TV Dizisi
    2007 - Sır Gibi (Mehmet) TV Dizisi
    2005 - 2006 - Şöhret TV Dizisi
    2005 - Üç Kadın TV Dizisi
    2005 - Deli Duran (Şehzade Muhittin) TV Dizisi
    2004 - Celal Oğlan (Celal Oğlan) TV Filmi
    2003 - Sınırlı Aşk TV Dizisi
    2003 - Kurşun Yarası (Seyit) TV Dizisi


    Ahu Tuğba: İstanbul

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Adından söz ettiriyor... Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek hayrete düşürdü! Murat Ünalmış meğerse...