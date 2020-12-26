Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren 39 yaşındaki Murat Ünalmış, gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekti. Çukurova'nın Demir Yaman'ı Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından didik didik edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları şaşırttı.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı.
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.
1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.
Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak Klarnet çalmayı öğrenmiş.
2010 yılında Yer gök aşk dizisinde başrolü birlikte oynadığı Birce Akalay ile 17 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. 1,5 yıl sonra 29 Aralık 2012 tarihinde boşandı.
Filmleri:
2013 - İnadına Yaşamak TV Dizisi
2012 - Babalar Ve Evlatlar TV Dizisi
2010 - 2012 - Yer Gök Aşk TV Dizisi
2010 - Newyork'ta Beş Minare Sinema Filmi
2010 - Lale Devri TV Dizisi
2009 - Kasaba (Haydar) TV Dizisi
2009 - Güneşi Gördüm (Mamo) Sinema Filmi
2009 - Gecenin Kanatları (Yusuf) Sinema Filmi
2008 - Rüzgar (Poyraz) TV Dizisi
2007 - Sır Gibi (Mehmet) TV Dizisi
2005 - 2006 - Şöhret TV Dizisi
2005 - Üç Kadın TV Dizisi
2005 - Deli Duran (Şehzade Muhittin) TV Dizisi
2004 - Celal Oğlan (Celal Oğlan) TV Filmi
2003 - Sınırlı Aşk TV Dizisi
2003 - Kurşun Yarası (Seyit) TV Dizisi
Ahu Tuğba: İstanbul
Necati Şaşmaz: Elazığ
Nihat Nikerel: Çorum
Nurgül Yeşilçay: Afyon
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
Hilal Altınbilek - İzmir
Bensu Soral - Bursa
Tamer Karadağlı - Kars
Burak Özçivit - Gaziantep
Didem Balçın - Ankara
Celal Yonat - Sivas
Hadise - Sivas
Alparslan Özmol - Bursa
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